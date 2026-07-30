Thimbleweed Park 2 wird 2028 angekündigt und gestartet

Vor fast zehn Jahren kehrte die Point-and-Click-Legende Ron Gilbert (Schöpfer von The Secret of Monkey Island und anderen Meisterwerken) mit dem äußerst unterhaltsamen, gut geschriebenen und wunderbaren Thimbleweed Park zu den klassischen Fundamenten des Genres zurück. Hier hatten wir ein Rätsel zu lösen, das eindeutig von Twin Peaks und Akte X inspiriert war, allerdings mit einer deutlichen komödiantischen Note ("Die Signale sind heute Abend stark", für diejenigen unter euch, die sich daran erinnern).

Nun hat Gilbert selbst über seinen Blog Grumpy Gamer angekündigt, dass die Zeit für eine Fortsetzung gekommen ist. Er schreibt, dass "wir gerade mit der Produktion von Thimbleweed Park 2 begonnen haben, der Anfang 2028 erscheinen soll", und erklärt, dass mehrere Mitglieder des Originalteams für die Fortsetzung zurückkehren werden.

Gilbert verspricht, "regelmäßig Updates zum Projekt zu teilen, um alle auf dem Laufenden zu halten", und merkt an, dass das Spiel bereits auf Steam auf deine Wunschliste gesetzt werden kann. Er erwähnt außerdem, dass die erste Version jetzt für Android, iOS, Steam und Switch erhältlich ist – für alle, die diesen modernen Klassiker noch nicht gespielt haben.