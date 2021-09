Thierry Henry und Mbappé zeigen euch im spielbaren Tutorial, wie man FIFA 22 spielt

HQ

FIFA 22 hat keinen Story-Modus, doch wenn ihr das neue Fußballspiel von EA Sports zum ersten Mal startet, könnt ihr an einer kleinen Einführung teilnehmen, die sich mit einem Spielertest der Mannschaft Paris Saint-Germain beschäftigt. Man trifft darin auf einige der großen Namen des Weltfußballs, darunter David Beckham, Thierry Henry und Mbapp. Außerdem erwartet euch ein lustiger Cameo-Auftritt, den wir euch an dieser Stelle nicht verderben wollen. Während dieser 30-minütigen Einführung bringt euch EA einige der Gameplay-Grundlagen bei und man erstellt sich einen Avatar, der in anderen Spielmodi verwenden wird. FIFA 22 erscheint am 1. Oktober, aber in den nächsten Tagen werden wir bereits weitere Videos und Informationen zum Spiel veröffentlichen.