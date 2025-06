Thief VR: Legacy of Shadow mit einem ersten Trailer angekündigt

Wenn du die Thief-Serie verpasst hast, haben wir mit einem brandneuen Spiel gute Neuigkeiten zu bieten. Dieser Titel soll die uralte Serie einem neuen Publikum vorstellen. In einer Zusammenarbeit zwischen Vertigo Games und Eidos-Montréal wurde Thief VR: Legacy of Shadow von Grund auf für das Spielen auf PlayStation VR2 entwickelt. Maze Theory, der Entwickler des Titels, hat folgendes über das Abenteuer zu sagen:

Das VR-Erlebnis hebt das Gameplay auf ein neues Niveau, insbesondere wenn es um Kämpfe und Präzisionsaufgaben wie Bogenschießen geht. Die Kombination aus intuitiver Steuerung, haptischem Feedback und realistischem Zielen soll den Fernkampf zu einer spannenden Herausforderung machen. Egal, ob du eine Wache aus der Ferne lautlos außer Gefecht setzt oder ein präzises Ziel triffst, dein Können und deine Konzentration werden auf die Probe gestellt.

Ob dies eine Möglichkeit ist, das Interesse des Franchise an einem neuen Titel in voller Größe in mehr Formaten zu testen, bleibt abzuwarten, und Sie können das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen. Es soll irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen, und wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten, können Sie sich den Trailer unten ansehen.