Thief: The Dark Project Remastered bestätigt für Winter 2026

Wenn du gefühlt ewig auf ein neues Stealth-Spiel gewartet hast, das mit den klassischen Thief-Titeln konkurrieren kann, dann ist es vielleicht Zeit, zu diesen alten Favoriten zurückzukehren? Noch besser: Warte ein paar Monate, und Nightdive Studios kann dir eine remasterte Version davon geben.

Das Studio hinter den Remastern System Shock und Star Wars: Dark Forces ist zurück und bringt eine frische Interpretation von Thief: The Dark Project. Im untenstehenden Trailer sehen wir, wie das Originalspiel ein visuelles Makeover bekommen hat. Die originalen Mechaniken und die Schleife sind weiterhin vorhanden, und alte sowie neue Fans werden dem Original so nah wie möglich an das Original herankommen, ohne den altmodischen Look. Es gibt auch Verbesserungen in der Lebensqualität, sodass Sie, selbst wenn Sie das Original irgendwo gelagert und einsatzbereit haben, sich dieses Spiel vielleicht anschauen.

Thief: The Dark Project wurde erstmals 1998 gestartet. Das Spiel war das erste seiner Art, das Licht und Ton als Mechaniken für die Spieler nutzte, und es brachte mehrere Fortsetzungen hervor. Es gab neuere Versuche, Thief wieder auf die Landkarte zu bringen, aber diejenigen, die beim Original dabei waren, erinnern sich, wie sehr es die Szene verändert hat. Die Stealth-Spiele, die wir heute lieben, wären ohne Thief wahrscheinlich nicht mehr dasselbe.