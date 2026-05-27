Thick as Thieves Regisseur erklärt, wie er "save-scummen" Stealth-Spieler vermeidet

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Thick as Thieves ist ein ganz anderes Stealth-Spiel als das, was du bisher gesehen hast. Etwas, das die Spieler etwas verwirren könnte, ist die Tatsache, dass man das Spiel nicht pausieren oder schnell speichern kann, wenn man denkt, man könnte erwischt werden. Wie Spieldirektor Jeff Hickman uns erklärte, wirst du in Thick as Thieves gefangen sein, aber die Spieler sollten es als Teil des Erlebnisses sehen und nicht als etwas, das vermieden werden sollte.

"Es gibt keine Speicherstände – das Spiel wurde von Anfang an als Mehrspielermodus konzipiert, also keine Pausen, keine Speicherstände. Anstatt sich Puzzle für Puzzle durch die Welt zu schleichen und mit "save-scumming" etwas außergewöhnlich Schwieriges zu schaffen, haben wir dem Spieler sehr mächtige Werkzeuge gegeben, und dann liegt es an ihnen, den Schwierigkeitsgrad entsprechend einzustellen", erklärte Hickman. In Thick as Thieves kannst du den Schwierigkeitsgrad nach Belieben ändern, und natürlich bist du, wenn du einen Kumpel mitnimmst, nicht allein mit deinem Diebstahl. Deshalb gibt es keine echten Speicherstände, da es wahrscheinlich zu schwierig gewesen wäre, das in einem Mehrspielermodus umzusetzen.

"Spieler werden entdeckt – Erkennung gleich Misserfolg ist einer der anfänglichen Fehler, die Leute, die sich früh mit Schleichen beschäftigen, machen; es ist binär, unerbittlich und frustrierend. Als Spieler musst du in der Lage sein, dich von deinen Fehlern zu erholen, und wenn du es schaffst, dich aus einer alarmierten Situation zu entfernen, muss die Welt zurückgesetzt und dir erlauben, dich neu anzunähern", sagte Hickman. Die Schleife geht nicht darum, alles perfekt auf einmal zu machen. Es geht darum, den Spielern zu erlauben, jedes Mal, wenn sie ein neues Level betreten, eine Strategie zu entwickeln und zu sehen, ob es funktioniert oder nicht.

Wenn Sie mehr über Thick as Thieves ' einzigartige Herangehensweise an Stealth erfahren möchten, schauen Sie sich unser Interview hier an.