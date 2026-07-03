Thick as Thieves Entwickler hat Berichten zufolge weitere 18 Mitarbeiter entlassen

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Es waren keine einfachen Monate für OtherSide Entertainment, denn nach dem Start von Thick as Thieves Mitte bis Ende Mai musste das Studio Anfang Juni etwa 17 Mitarbeiter reduzieren und entlassen, wobei ein Bericht von Game Developer nun behauptet, dass bis Anfang Juli weitere 18 Mitarbeiter entlassen wurden.

Ein Sprecher des Entwicklers berichtet, dass derzeit "weniger als 10" Personen bei OtherSide sind, was deutlich weniger ist als die fast 50 Entwickler, die das Studio zuvor hatte.

Auch das verbleibende Personal scheint keine besonders vielversprechende Zukunft vor sich zu haben, da der Sprecher auch direkt anmerkte, dass es "derzeit keine Pläne gibt, dass das Studio an zukünftigen Spielen arbeiten wird."

OtherSide veröffentlichte außerdem eine ausführlichere Erklärung, in der es erklärte, dass das Segment der Immersive Sim-Spiele ein "zunehmend herausfordernder Raum zu besetzen" sei und dass Thick as Thieves zwar eine "ermutigende Resonanz auf den Start" erhalten habe, aber inzwischen klar geworden ist, dass "die Fortführung des Studios in seiner jetzigen Form kein kommerziell tragfähiger Weg mehr ist."

Der Entwickler schließt mit den Worten: "Wir sind dem Team für ihre hervorragende Arbeit sehr dankbar und bedauern dieses Ergebnis, da wir alle Alternativen ausgesehen haben, um eine bessere Lösung zu finden."