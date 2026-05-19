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Es klingt vielleicht etwas erhaben, Thick as Thieves mit Titeln wie Dishonored und Thief zu vergleichen. Es ist ein kleines Indie-Spiel für nur 5 Pfund – was können wir also wirklich erwarten? Allerdings ist der Vater von Deus Ex, Warren Spector, dabei, sodass man auf etwas Besonderes hoffen würde. Leider bleibt Thick as Thieves weit hinter den Maßstäben zurück, die von den besten Stealth-Action- und immersiven Sims gesetzt werden und liegt unter dem, was wir uns von der neuesten Veröffentlichung des Entwicklers OtherSide Entertainment erhofft hatten.

Aus den Trailern sieht Thick as Thieves cool aus. Das tut es wirklich. Die Welt von Kilcairn ist verführerisch und mischt ein alternatives urbanes Layout mit mystischen Elementen, ähnlich wie Valves Cursed Apple in Deadlock. Obwohl diese Stadt einzigartig amerikanisch ist, hat Kilcairn einen ziemlich schottischen Flair, mit vielen Wachen, die einen leichten Akzent haben. Es ist ein bisschen Dunwall, aber weder so ausgearbeitet noch so vielfältig in Umgebungen und Menschen. Wir bekommen zwei Karten in Thick as Thieves, das Elway Manor und die Constables Guildhall (im Grunde das Polizeihauptquartier).

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Im Verlauf der kurzen Kampagne wechselst du zwischen diesen beiden Karten hin und her und erfüllst Missionen in der "Geschichte", die fast ausschließlich aus Text-Pop-ups besteht, die dir in deinem Versteck zwischen den Missionen und zu Beginn deiner Abenteuer zugeworfen werden. Thick as Thieves verbirgt nichts über seine Länge. Es ist ein kurzes Spiel, in dem man die Kampagne in etwa 4 Stunden durchspielen kann, aber man spürt diese Stunden wirklich. Die Schleife ist einfach: Finde einen Weg in deinen Zielort von einem der wenigen Spawnpunkte, finde das, was du brauchst, und finde dann den Ausgang, der zufällig an verschiedenen Punkten der Karte spawnt. Geschütze, Druckplatten, umherirrende mystische Augen, Wachen und geisterhafte Versionen von ihnen versperren dir den Weg, in unterschiedlichem Maß an Frustration.

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Es scheint mir, als wolle das Spiel beim Spielen von Thick as Thieves so sehr vermeiden, direkt mit Dishonored verglichen zu werden, dass es sein Gameplay verschlechtert, um Vorwürfen über kopierte Mechaniken oder Spaß auszuweichen. Das ist völlig zum Nachteil des Spiels. Einige Leveldesigns sind solide, aber man hat das Gefühl, eine Karte nicht voll ausleben zu können, da einem viel Spaß an Mobilität fehlt. Dein Charakter bewegt sich im Eistempo, besonders wenn er in der Hocke sitzt, was du in einem Stealth-Spiel meistens tun wirst. Das Mobilitätswerkzeug, das du hast, der Enterhaken, hat so kurze Reichweite und wenig Schwung, dass es kaum ist, ihn überhaupt einzubauen. Im Ernst, du kannst mit dem Ding nicht mal von unten nach oben auf die Treppe gehen. Man fühlt sich definitiv langsam an, wenn ein Wachmann dich entdeckt und versucht wegzusprinten, nur um zu sehen, wie er den Turbo aktiviert und seinen Knüppel in den Hinterkopf schlägt, sodass er fast sofort aufholt.

Klar, eine Rauchbombe hilft dir aus Schwierigkeiten, aber du hast nur eine und bist vielleicht weit davon entfernt, nachzufüllen.

Die Langsamkeit von Thick as Thieves lässt dich vielleicht denken, dass es mehr strategische Planung für dein Gameplay erfordert, und dem Spiel ist zugute, dass es Momente gibt, in denen du das Gefühl hast, auf dem Weg zu sein, ein Meisterdieb zu werden. Dann steht ein Wächter wieder auf, nachdem du ihn ausgeschaltet hast. Es ist eine interessante Idee, aber dass Gegner wieder aufspringen und dann so tun, als wäre nichts passiert, nachdem man sie erwürgt hat, fühlt sich an, als wäre die Hälfte der Arbeit erledigt worden, um diese Idee voll auszuloten. Außerdem gibt es keinen anderen Weg, sich gegen die Wachen zu wehren oder sie dauerhaft auszuschalten, also wenn einer zur falschen Zeit aufsteht (was du nicht überwachen kannst), kannst du im Stich gelassen werden, wenn du aus einem gerade geplünderten Tresor gehst, so wie ich.

Thick as Thieves habe relativ kürzlich von einem PvPvE-Spiel zu nur noch Koop und PvE umgestellt. Man merkt es wirklich. Im Einzelspielermodus gibt es keine Schnellspeicherfunktion, sodass man, wenn man wegen fehlerhafter Gegner-KI Fehler macht oder einfach sein Schleichpotenzial maximieren möchte, wegsprinten muss, um jeglichen Fortschritt zu verlieren, während man sich wieder an einen sicheren Ort im Schatten stürzt. Die Wiederbelebung der Wachen ist ein weiterer Punkt, bei dem es vielleicht funktioniert hätte, wenn du es mit anderen Spielern und deiner eigenen kleinen Diebestruppe zu tun gehabt hast. So wie das Spiel jetzt ist, sind viele Ideen weitgehend unausgereift. Koop fühlt sich auch wie eine Verschwendung an. Es ist schon schlimm genug, im Spiel irgendetwas zu sehen, ohne den praktischen Edelstein, den man im Tutorial aufnimmt (den muss man herausholen, um ihn zu benutzen), aber als ich mit einem Freund den Koop getestet habe, musste ich ihn auf einer Karte wegschicken, um ihn durch eine Wand zu entdecken, anstatt ihn an meiner Seite zu haben.

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Der sinnloseste Enterhaken im ganzen Gaming-Bereich?

Dieses Spiel ist lächerlich düster. Ich meine nicht nervös; Ich meine wirklich dunkel. Schaltet man das Licht in einem Raum aus, stürzt man sich auf den Bildschirm zu, um zu sehen, wohin man als Nächstes gehen muss. Es ist noch nerviger, weil es eine ganze Mechanik gibt, wie man eher gesehen wird, wenn man im Licht steht. Wieder ein interessantes Konzept, aber eine verschwendete Umsetzung, die den Gesamtspielspaß des Spielers schmälert. Die Tatsache, dass es keinen Helligkeitsregler in den visuellen Optionen gibt und auch keinen Bewegungsunschärfefilter Thick as Thieves, hätte die Grundlagen besser beherrscht, bevor ich mir Gedanken machen musste, Grammophone hinzuzufügen, die Geistergegner kontern können.

Was uns vom alten PvPvE-Spiel übrig geblieben ist, ist ein Erlebnis, das sich wirr anfühlt und Mechaniken hat, die im Gegensatz zu der Idee stehen, dass der Spieler das Spiel genießt. Die Verträge, also deine Hauptmissionen, sind ziemlich interessant und geben Einblicke in die Welt, von der ich mir mehr gewünscht hätte, aber man kann ein Gebiet nicht verlassen, ohne die willkürlichen Nebenmissionen wie das Plündern eines Tresors oder das Sammeln von 4.000 Pfund Beute abgeschlossen zu haben. Das zerstört die Vorstellung, dass dies eine fokussierte Mission ist, Teil einer größeren Geschichte, die tatsächlich Belohnungen und Bedeutung hat. Stattdessen bekommt man den Eindruck, dass das, was wir spielen, das ist, was Otherside Entertainment nach dem Verzicht auf das PvPvE-Element durcheinanderbringen könnte.

Es gibt Teile von Thick as Thieves, die mir gefallen haben. Die Welt hat einen starken stilistischen Kern, und einige Hintergrundelemente der Geschichte haben auch mein Interesse geweckt. Es ist auch ziemlich schwer, bei einem Spiel zu floppen, das tatsächlich nur 5 Pfund kostet. Allerdings ist es auch ein drastisch enttäuschendes Projekt. Wenn wir dieses Jahr ein Jahrzehnt von Dishonored 2 entfernt sind, hätte ich mir gewünscht, dass ein Spiel, egal welches, versucht hätte, seinen Platz einzunehmen. Gutes Leveldesign wird in Thick as Thieves geschätzt, aber es ist schwer, wirklich zu loben, wenn man nur zwei Level hat. Aber hey, ich könnte einfach ein Miesepeter sein, und für den Preis Thick as Thieves ist es vielleicht einen Versuch wert, um zu sehen, ob es dir mehr Spaß macht.