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Viele Actionfilme funktionieren besser, je einfacher das Drehbuch wird. They Will Kill You ist ein großartiges Beispiel für "weniger ist mehr": Das Drehbuch ist extrem einfach und verschwendet sehr wenig Zeit, um die Handlung voranzutreiben; In den engen 94 Minuten, die es dauert, gibt es kaum Füllmaterial, wobei die meisten Szenen aus Kämpfen bestehen. Und es ist von Anfang bis Ende ein Spaß, einer der frischesten und gewaltsam unterhaltsamsten Action- und Horrorfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.

Ich muss zugeben, ich war etwas skeptisch. Die Prämisse einer jungen Frau, die in einem geschlossenen Raum ums Überleben kämpft, gegen eine Gruppe reicher Menschen, die arme Menschen zum Spaß oder satanischen Ritualen ermorden, ist etwas ermüdet. Es wird auch – zumindest für meinen Geschmack – ein wenig leichtfertig, so viele Filme zu sehen, die mit diesem Konzept spielen, obwohl wir wissen, dass die echten reichen Menschen aus unserer sehr realen Welt jahrzehntelang auf einer bestimmten Insel andere Arten von Gräueltaten begangen haben, und damals schien es niemanden zu kümmern, und es schien sich weder noch heute zu kümmern. Natürlich ist das nicht die Schuld des Films...

Zufälligerweise erscheint They Will Kill You gleichzeitig mit einem anderen seltsam ähnlichen Film, der Fortsetzung Ready or Not: Here I Come, doch dieser vom russischen Regisseur Kirill Sokolov sticht für sich allein als wohl origineller und stilistischer hervor. Die Muschietti-Brüder haben Sokolovs Talent gut erkannt, und They Will Kill You hat alles, was es braucht, um in Zukunft ein Kultklassiker zu werden.

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Vielleicht ist einer der Gründe, warum mir dieser Film so gut gefallen hat, wie gut er sich in die Sprache der Videospiele einfügt. Es hat mir so viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken, wie sehr es einem Metroidvania ähnelt: Die Hauptfigur Asia Reeves, gespielt von einer hervorragenden Zazie Beetz, betritt ein Hochhaus in New York, um ihre Schwester zu retten. Dort versuchen buchstäblich alle, sie zu ermorden, aber Asia verfügt über beeindruckende Kampffähigkeiten und einige Waffen, die sie auf ihrem Abenteuer erlangt, indem sie die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes auf und ab bewegt und gegen Horden von Feinden kämpft.

Es gibt buchstabswert eine Stelle, in der sie nicht mit den Feinden in einem Raum kämpfen kann, bis sie eine neue Waffe "findet", zurückkehrt und sie dann alle tötet: Ich will nicht verraten, welche Waffe oder warum sie diese brauchte, aber ich gebe zu, dass mich und andere Momente auf meinem Sitz auf eine Weise kichern ließen, wie es nur wenige neuere Filme geschafft haben. Und die Action ist auch fabelhaft, mit unglaublicher, aber nicht unrealistischer Choreografie und einer Menge Kreativität darin, wie Menschen brutal zerstückelt, zerquetscht oder verbrannt werden.

Das Tempo des Films ist unerbittlich und verkürzt die Zeit für Exposition, Rückblenden und eine allgemeine Erklärung der Handlung, damit der Film nicht den Rhythmus verliert. Einer der wenigen Schwächen dieser Entscheidung ist, dass die Nebencharaktere (alle "Mini-Bosse" des Gebäudes) nicht viel zu tun haben und das Finale etwas zu gehetzt wirkt. Die Realität ist, dass du wahrscheinlich mehr willst, wie es bei kurzen Videospielen passiert, die enden, wenn du so viel Spaß hast.

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Ich habe They Will Kill You und Ready or Not: Here I Come direkt hintereinander gesehen, und es ist schockierend, wie ähnlich beide Filme sind: Ihre Handlungen sind fast identisch, zwei Schwestern, die versuchen, sich wieder zu verbinden, während sie von reichen Leuten verfolgt werden, die sie opfern wollen. Es ist etwas unfair, sie direkt zu vergleichen, aber während die Fortsetzung von Ready or Not in meinen Augen größtenteils uninspiriert, unlustig, repetitiv, zu lang und manchmal fast langweilig wirkte, war They Will Kill You von Anfang bis Ende eine Tour de Force.

Einige der brutalsten und gewalttätigsten Kämpfe, die ich in letzter Zeit gesehen habe: ein Paar sympathische Protagonisten, einige sehr stilistische, aber nicht zu aufdringliche visuelle Entscheidungen, eine ordentliche Portion schwarzen Humor, was eine großartige, kurze, aber intensive Fahrt ergibt, die einen nach mehr verlangen lässt. Und einer der reinsten "Metroidvania-ähnlichen" Filme seit Stirb langsam. Es macht so eine gute Zeit.