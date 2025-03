"There's a woman in the yard" im zweiten Trailer zu The Woman in the Yard

HQ

In ein paar Wochen wird es gruselig und ungemütlich, denn Universal Pictures steht kurz vor der Premiere seines nächsten Horrorstreifens. Dies ist die wörtlich genannte The Woman in the Yard, und es ist eine gruselige Geschichte, die sich um eine Familie dreht, die von einem ätherischen Wesen gequält wird, das prophetische Botschaften überbringt und Schatten und die Dunkelheit nutzt, um Chaos anzurichten.

Der Film soll ab dem 28. März in die Kinos kommen, und da es fast soweit ist, ist nun ein zweiter Trailer erschienen, der uns einen viel, viel besseren Vorgeschmack auf den Film gibt, einen, der beweist, dass er etwas für die Horror-Liebhaber sein wird.

Da The Woman in the Yard näher rückt (buchstäblich im Film...), schaut euch diesen neuen Trailer unten an, sowie die offizielle Zusammenfassung des Films.

"Von Blumhouse, der weltweit erfolgreichsten Horrormarke, kommt ein neuer Original-Chiller mit der BAFTA- und SAG-Nominierten Danielle Deadwyler in der Hauptrolle als Ramona, eine Frau, die von Trauer gelähmt ist, nachdem sie einen Autounfall überlebt hat, bei dem ihr Mann ums Leben kommt.

"Schwer verletzt muss sich Ramona nun um ihren 14-jährigen Sohn und ihre 6-jährige Tochter kümmern, allein in ihrem ländlichen Bauernhaus.

"Eines Tages nimmt die Frau in ihrem Garten Gestalt an. Ramona geht davon aus, dass die Frau verloren oder wahnsinnig ist, aber als die Frau sich immer näher an das Haus heranschleicht, wird klar, dass sie keine gewöhnliche Figur ist und ihre Absichten alles andere als friedlich sind. Jetzt muss Ramona sich zusammenreißen, um sich und ihre Kinder vor dem Griff der Frau zu schützen, die sie einfach nicht in Ruhe lassen will."