There Are No Ghosts at The Grand wird nicht das "Großbritannien, das wir Touristen zeigen" präsentieren

Einer der Stars der Show beim Xbox Games Showcase im Juni war die Ankündigung von Friday Sundae 's There Are No Ghosts at The Grand, einem wirklich skurrilen und einzigartig aussehenden musikalischen RPG, in dem es um die Restaurierung eines Hotels an der Küste des Vereinigten Königreichs geht.

Dieses Projekt hat viele interessante Elemente, die in das Projekt eingebrannt zu sein scheinen, einschließlich der Art und Weise, wie die Bewohner in Musikstile ausbrechen können, die "gruseligen Ska über Reggae bis hin zu Jazz in Kriegszeiten und sogar Skater-Punk" reichen, wie Creative Director Anil Glendinning uns kürzlich in einem Interview auf der Gamescom erklärte.

Aber während das Spiel viele britische Anspielungen, Referenzen und kulturelle Entscheidungen haben wird, wird es auch eine Version des Vereinigten Königreichs sein, die die Einheimischen wiedererkennen und vielleicht nicht so sehr die der Touristen, wie Glendinning und der technische Animator Chi Chii Huang in dem Interview ebenfalls ansprachen.

Auf die Frage nach dem britischen kulturellen Einfluss antwortete Huang: "Erstens, das Wetter. Wir haben unterschiedliche Wetterbedingungen. Es ist bewölkt, es regnet, vielleicht scheint die Sonne, wenn man Glück hat."

Glendinning führte dann aus: "Wir haben exzentrische und seltsame Einheimische, die nicht wollen, dass man da ist. Also, sehr ähnlich wie in Großbritannien.

"Die Figur, die man spielt, Chris David, ist ein Amerikaner. Und so fühlt er sich wie ein Fisch auf dem Trockenen. Das ist nicht London oder irgendein schickes historisches Haus. Das ist nicht das Großbritannien, das wir Touristen zeigen. Dies ist eine heruntergekommene Küstenstadt, wie die Orte, an denen einige von uns aufgewachsen sind. Und so ist es exzentrisch, es ist lustig, es ist gespenstisch. Es ist wie bei den Serien, mit denen wir aufgewachsen sind, wie Doctor Who oder Red Dwarf oder Die Liga der Gentlemen oder Space.

"Und es folgt auf die gleiche Musik, die wir aus dieser Zeit lieben. Deshalb wollten wir den Spielern wirklich eine lustige, interessante, skurrile und gruselige Seite des Vereinigten Königreichs zeigen, die sie vielleicht noch nie zuvor gesehen haben."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Friday Sundae unten ansehen, um mehr über There Are No Ghosts at The Grand zu erfahren, und wann das Spiel erscheinen wird, es wird "Ende nächsten Jahres" auf PC und Xbox Series X/S erscheinen, und auch als Veröffentlichung ab dem ersten Tag bei Game Pass.