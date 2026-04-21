There Are No Ghosts at the Grand s Friday Sundae zum Nicht-Einsatz von KI: "KI könnte eher ein Problem als ein Hindernis sein"

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Seit wir uns There Are No Ghosts at the Grand beim Xbox Showcase im Juni 2025 kennengelernt haben, verfolgen wir gespannt Updates zum Spiel bis zum Launch später in diesem Jahr.

Zu diesem Zweck haben wir uns während unserer kürzlichen Zeit beim New Game Plus Event des London Games Fest erneut mit Anil Glendinning, Creative Director des Entwicklers Friday Sundae, getroffen, um mehr über das erwartete Projekt zu sprechen und die altbekannte Frage zu beantworten, wie das Studio zur künstlichen Intelligenz steht.

"Nun, in unserem Spiel benutzen wir überhaupt keine KI. Du weißt, dass es für die Spiele und Projekte anderer Leute geeignet sein könnte. Für uns passt das einfach nicht so gut", begann Glendinning.

"Alle Kunstwerke werden von uns erstellt, weil wir auch einen ziemlich unverwechselbaren Kunststil haben. Die ganze Geschichte wird von uns geschrieben, die gesamte Programmierung wird von uns gemacht. Wir haben ein kleines internes Team, das in unserem Studio in Bristol zusammenarbeitet. Wir sind nur etwa zehn, das ist unser allererstes Spiel, und für uns ist KI vielleicht eher ein Problem als ein Hindernis. Außerdem bin ich in so einem Alter, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie das Ding funktioniert. Deshalb entwickeln wir unsere Spiele gerne auf die altmodische Art. Wir nutzen einfach unsere Hände, unseren Verstand und nehmen Feedback aus der Community an, um sicherzustellen, dass wir das Spiel so spaßig wie möglich machen."

2026 auf PC und Xbox Series X/S debütierend, erscheint später in dieser Woche ein neuer Vorgeschmack auf das Spiel im Rahmen der nächsten ID@Xbox-Showcase. Unser neuestes Interview mit Friday Sundae finden Sie unten.