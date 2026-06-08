There Are No Ghosts at the Grand ist für 2026 noch versprochen

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Erst vor ein paar Wochen präsentierte der Entwickler Friday Sundae bei einer ID@Xbox Showcase erneut einen neuen Trailer für sein Abenteuerprojekt There Are No Ghosts at the Grand. Dies geschah kurz nachdem wir im Rahmen des London Games Festival erneut mit dem Entwickler gesprochen hatten, wo wir mehr über die erwartete Länge und die Haltung des Studios zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Entwicklung erfahren konnten.

Da gestern auch die Xbox Games Showcase stattfand, und da There Are No Ghosts at the Grand ein Xbox-Konsolen-exklusiver Titel ist, haben Sie sich vielleicht gefragt, ob das Projekt überhaupt erschienen ist. Das tat sie nicht, aber das lag daran, dass sie stattdessen einen Auftritt auf der anschließenden PC Gaming Show bevorzugte.

Dieser neue Trailer rückte einige der anderen skurrilen Charaktere in der örtlichen Stadt ins Rampenlicht und auch das zugrundeliegende Geheimnis im Kern der Geschichte. Angesichts der musikalischen Integration ins Spiel wird es Sie wohl nicht überraschen, dass Musik auch in diesem Trailer eine zentrale Rolle spielt.

Schaut es euch unten an, und falls ihr There Are No Ghosts at the Grand spielen möchte, ist eine Demo des Spiels auf Steam verfügbar und der Start ist noch für 2026, genauer gesagt im vierten Quartal, angekündigt.