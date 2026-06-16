There Are No Ghosts at the Grand gewinnt Tribeca Games Award 2026

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Kürzlich wurde der Entwickler Friday Sundae beim Tribeca Games Festival in New York City vorgestellt, wo der britische Entwickler für seinen kommenden und mit Spannung erwarteten Indie-Hit There Are No Ghosts at the Grand im Rampenlicht gestanden und gefeiert wurde.

Während der Show wurde das Spiel gefeiert und erhielt den Tribeca Games Award 2026, eine Trophäe, die an einen unveröffentlichten Titel für "Exzellenz im künstlerischen Erzählen" vergeben wird. Zu diesem Zweck setzte sich There Are No Ghosts at the Grand gegen 12 Teilnehmer durch, darunter Rockbeasts, Virtue and a Sledgehammer, Forever Ago und weitere.

Um diese Leistung zu feiern, hat Friday Sundae einen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der eine Menge neues Gameplay enthält und Broadway-Star Alex Brightman auftritt, wobei der Schauspieler als Chris David im Spiel auftritt, der Hauptcharakter des Spieler-Controllers.

Der Trailer zeigt mehr der Renovierungselemente des Spiels sowie die übernatürlichen Geisterjagdmechaniken. Darüber hinaus erfahren wir mehr über die Erzählung und wie Brightmans Chris David in das größere Ganze passt.

Schaut euch alles unten an, und für mehr von There Are No Ghosts at the Grand solltest du unbedingt über die Dauer und Friday Sundaes Haltung zur KI lesen – alles vor dem Release des Spiels später im Jahr 2026.