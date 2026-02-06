Theo James führt den ultimativen Coup im Star-besetzten Fuze an

Wir haben gerade einen vollständigen Einblick in den kommenden Action-Thriller-Film Fuze bekommen. Dies ist ein Kinofilm, der ein mit Stars gespicktes Ensemble und den Regisseur von Hell or High Water, David Mackenzie, zu einem intensiven Auftritt vereint, bei dem London von einer nicht explodierten Bombe des Zweiten Weltkriegs und einem gewaltsamen Diamantenraub erschüttert wird.

Die Prämisse des Films ist recht einfach, da es ganz um Irreführung geht. Die Bombe zieht die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich, die versuchen, Zivilisten zu schützen, während der Coup an einem anderen Ort in der Stadt unter der Nase der Polizei stattfindet.

Die Zusammenfassung erklärt: "Eine riesige Polizeiaktion wird gestartet, um Tausende von Einheimischen zu evakuieren. Mitten im Chaos der Situation versteckt sich eine Gruppe von Männern unter der Leitung des Diamantenexperten Karalis (Theo James) in einem Keller innerhalb der Evakuierungszone. Mit den Rettungskräften bis an die Grenzen gespannt und der Bombe kurz vor der Explosion beginnt die Gruppe einen kühnen Juwelenraub unter dem Deckmantel der ultimativen Ablenkung."

Neben Theo James hat dieser Film auch noch andere große Namen, darunter Gugu Mbatha-Raw, Aaron Taylor-Johnson und Sam Worthington. Da die Premiere, zumindest die britische Premiere, für den 3. April geplant ist, können Sie unten den Trailer zu Fuze sehen.