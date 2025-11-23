Theia: Der Geisterplanet, der unseren Mond gebaut hat, bekommt endlich eine Ursprungsgeschichte

HQ

Eine neue Studie, veröffentlicht in Science, könnte eines der größten Rätsel der planetaren Geschichte gelöst haben: woher Theia, der Planet, der mit der frühen Erde kollidierte und den Mond erschuf, tatsächlich herkam.

Forscher des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung und der University of Chicago verglichen die chemischen Signaturen von Mondproben, terrestrischen Gesteinen und Meteoriten. Durch die Untersuchung von Isotopenverhältnissen mit beispielloser Präzision rekonstruierten sie die wahrscheinliche "Zutatenliste" von Theia und der Proto-Erde vor ihrer Kollision vor 4,5 Milliarden Jahren.

Theia und die Erde waren Nachbarn

Die Analyse weist auf einen klaren Trend hin. Der Großteil von Theias Baumaterial scheint aus dem inneren Sonnensystem stammen zu stammen, möglicherweise sogar näher an der Sonne als an der frühen Erde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die beiden Planeten schon lange vor ihrer gewaltsamen Begegnung Nachbarn waren, die das Erde-Mond-System umgestaltete.

Das Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung und der University of Chicago kam zu diesem Schluss, indem es mehrere Formationsszenarien durchführte und Kombinationen eliminierte, die nicht mit den aktuellen Isotopenfingerabdrücken in Mond- und terrestrischen Gesteinen übereinstimmten.

Während die Zusammensetzung der Erde weitgehend mit bekannten Meteoritenklassen erklärt werden kann, scheint Theias Zusammensetzung Material zu enthalten, das noch nicht in Meteoritensammlungen vertreten ist – ein weiterer Hinweis auf ihren Ursprung im inneren Sonnensystem. Obwohl viele Details des gewaltigen Einschlags unklar bleiben, grenzen die Ergebnisse Theias Geburtsort mehr denn je ein.