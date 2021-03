The-Division-Franchise übertrifft 40 Millionen Spieler, Teil 2 bekommt neuen Modus

You're watching Werben

Update, 05. März 2021, 23:43 Uhr:

Diese Meldung ging irrtümlich davon aus, dass The Division 2 allein über 40 Millionen Spieler angezogen hat. Allerdings sprach Ubisoft von der gesamten The-Division-Spielerschaft.

Aktualisierte Meldung:

Ubisoft war 2019 mit den initialen Verkäufen von The Division 2 nicht gerade zufrieden, doch das hat Massive Entertainment nicht davon abgehalten, das Spiel nach der Veröffentlichung mit verschiedenen Inhalten weiter wachsen zu lassen. Nun haben wir die Nachricht erhalten, dass sich den beiden Deckungs-Shootern The Division & The Division 2 zusammengerechnet über 40 Millionen Spieler angeschlossen haben sollen.

In einer Infografik wurde ein Überblick gesammelter Spielerdaten zum neueren Teil festgehalten, falls ihr Informationen zur Anzahl registrierter Headshots oder Wiederbelebungen von Spielern haben wollt. Spannender, aber auch deutlich unkonkreter sind Andeutungen eines weiteren Spielmodus für The Division 2, "der für das Franchise völlig neu ist". Ubisoft verspricht bislang jedoch nur mehr Flexibilität bei den Charakter-Builds der Spieler, was uns bei der Einordnung ehrlich gesagt nicht weiterhilft...

Einer der Gründe für diese Unbestimmtheit ist die Tatsache, dass sich das Update derzeit noch in einem sehr frühen Stadium befinde voraussichtlich frühestens Ende 2021 eintreffen wird, so Ubisoft. Die Agenten von The Division 2 können bis dahin trotzdem kleinere Änderungen und Aktualisierungen erwarten, immerhin gibt es ja auch in diesem Loot-Shooter mittlerweile Saisons.