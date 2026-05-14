TheBurntPeanut zeigt kein Gesicht, selbst wenn MrBeast ihm eine Million Dollar bietet

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Einer der beliebtesten Streamer von heute ist TheBurntPeanut, eine Person, die Vtuber-Technologie nutzt, um sein echtes Gesicht vor seinen Fans zu verbergen, und stattdessen Augen und Mund auf einer Erdnuss liegen lässt. Da der Influencer so agiert, sind viele daran interessiert zu erfahren, ob er jemals ein Gesichtsreveal machen wird, selbst wenn ihnen eine hohe Geldsumme angeboten wird, um die Leistung zu vollenden.

In einem aktuellen Stream mit MrBeast, wie Dexerto bemerkte, wurde TheBurntPeanut vom wohlhabenden Schöpfer gefragt, ob er eine Gesichtsenthülle für eine Million Dollar machen würde, worauf Peanut mit einer sehr klaren und entschiedenen Ablehnung antwortete.

MrBeast fragt: "Wenn dir jemand eine Million Dollar anbietet, würdest du dein Gesicht zeigen?" und fragt: "Würdest du die Haut der Erdnuss wieder abziehen?"

TheBurntPeanut antwortete dann: "Wenn dir jemand eine Million Dollar anbieten würde, würdest du dir dann die Haut vom Gesicht ziehen? Bruder, willst du mich nur live im Stream quälen? Nein! Ich werde mich nicht für Dollar verstümmeln! Mensch, MrBeast, ich und meine Erdnussleute wurden viel zu lange mit Leuten wie dir verfolgt."

Möchtest du, dass TheBurntPeanut ein Gesicht enthüllt?