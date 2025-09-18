The Zodiac Trials gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was uns mit einem neuen Trailer erwartet

Ich muss gestehen, dass während meiner Zeit auf der Gamescom 2025 der Titel, der mir als Gamer das Gefühl gab, am stärksten gestärkt zu sein, The Zodiac Trials war. Ich hatte die Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen und eine Testversion zu genießen, bei der sie mir sogar gratulierten und von meinem Können leicht überrascht waren (oder vielleicht habe ich alle meine Glückspunkte des Monats für diese Prüfung ausgegeben). Wir möchten auf jeden Fall, dass Sie es auch ausprobieren.

Ich sage das, weil das Studio Mixed Realms aus Singapur mit einem neuen Trailer für The Zodiac Trials auf dem Convergence Games Showcase erschienen ist, der mehr von der Fluidität der Bewegungen und des Kampfstils unseres Charakters zeigt, während er dieses Hack-and-Slash-Action-Adventure-Roguelite durchquert. Und zusätzlich zum Trailer wurden wir daran erinnert, dass die Demo des Spiels jetzt auf Steam verfügbar ist. Es sind etwa 9 GB Speicherplatz, die Sie benötigen, aber wir sagen Ihnen, dass es sich absolut lohnt.

Den Trailer zu 13Z: The Zodiac Trials könnt ihr euch unten ansehen.