The Wonderful 101 schließt mit über 2 Millionen Euro Crowdfunding-Kampagne ab

Platinum Games hat am Wochenende eine sehr zufriedenstellende Bilanz der Crowdfunding-Kampagne zu The Wonderful 101 gezogen. Um das Wii-U-exklusive Actionspiel auf die aktuellen Konsolen zu portieren, wandte sich das japanische Studio an die Kickstarter-Community und am Wochenende ging die vierwöchige Finanzierungsphase zu Ende. Das Remaster konnte 235.320.528 Yen (das sind ungefähr 2.016.489 Euro) einnehmen, erfolgreich wäre das Vorhaben bereits bei 46.000 Euro gewesen. Seit dieses ursprüngliche Ziel überschritten wurde, konnte eine Reihe von weiteren Finanzierungszielen erreicht werden, darunter ein Time-Attack-Modus und ein Remix des Soundtracks. The Wonderful 101: Remastered geht am 22. Mai auf PC, PS4 und Nintendo Switch an den Start.