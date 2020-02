The Wonderful 101 schafft Sprung auf PC, PS4 und Nintendo Switch

Gestern hat der japanische Entwickler PlatinumGames eine mysteriöse Webseite veröffentlicht, die viele Fragezeichen hervorrief. Wie wir am Abend herausgefunden haben, werden auf der Homepage in Kürze eine Reihe von Projekten angekündigt, die das Studio für 2020 und darüber hinaus plant. Die erste Überraschung dreht sich um das Wii-U-Spiel The Wonderful 101.

Letzte Woche haben wir einige Hinweise auf einen möglichen Nintendo-Switch-Port erhalten, die sich am Abend bestätigen sollten. PlatinumGames startete überraschend eine Kickstarter-Kampagne, um Konsolen- und einen PC-Ports von diesem Spiel finanzieren zu lassen. Neben Switch soll auch die Playstation 4 und Steam bedient werden. Zu sagen, dass das Interesse an der Aktion vorhanden gewesen wäre, ist eine Untertreibung, denn binnen drei Stunden wurden die Portierungsziele erreicht und eine halbe Million US-Dollar gesammelt.

Welche drei weiteren Überraschungen der Entwickler wohl für uns parat hat?