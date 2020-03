The Wonderful 101: Platinum Games findet Xbox-Port des Remasters zu teuer

Überraschenderweise hat Platinum Games Anfang des Jahres eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, um das Actionspiel The Wonderful 101 auf neue Formate zu veröffentlichen. Die Aktion war ein echter Erfolg, da bereits mehr als 1,7 Millionen Euro gesammelt wurden - 45.000 waren zur Realisierung der initialen Pläne angesetzt. Dank dieser Finanzierung wird The Wonderful 101 für PC, Nintendo Switch und Playstation 4 verfügbar sein, jedoch nicht für die Xbox One. Warum wurde die Microsoft-Konsole eigentlich ausgeschlossen?

Der Studiochef Hideki Kamiya hat das in einem Interview mit Gematsu während der PAX East 2020 erläutert. Platinum Games soll eine Version für die Microsoft-Konsole evaluiert, sich schlussendlich jedoch dagegen entschieden haben. Die Konsolen-Engine sei nicht kompatibel mit dem Wii-U-Spiel und etwaige Lösungsvorschläge seien komplex genug gewesen, um das Vorhaben vom Kernprojekt zu trennen, erklärt Kamiya:

"Wir haben das geplant und wollten auf der Xbox One veröffentlichen. Tatsache ist jedoch, dass die ursprüngliche Engine für das Spiel und die Engine für die Xbox One sehr unterschiedlich sind und es nicht einfach ist, [The Wonderful 101 Remastered] auf [diese] Plattform zu portieren. Infolgedessen mussten wir leider und bedauerlicherweise auf die Xbox-One-Version verzichten."

Später fügte Kamiya hinzu: "Es ist eine sehr kostspielige Sache und wir haben nicht die Möglichkeit, es intern zu tun. Ich möchte nicht sagen, dass es niemals passieren wird. Wenn die richtigen Dinge zusammenkommen und wir genug Geld bekommen, könnte es möglich sein, aber es ist eben eine teure Sache. Wir wollten es tun - es ist nur aus diesem Grund, dass wir es nicht realisieren konnten." Nun, das Geld scheint ja mittlerweile da zu sein... Das Wonderful 101 Remastered wird jedenfalls am 22. Mai auf PC, PS4 und Nintendo Switch landen.

Quelle: ResetEra.