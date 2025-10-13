Das Genre der Krimis ist in letzter Zeit explodiert. Es gibt so viele neue Projekte in diesem Segment, dass es schwierig sein kann, den Überblick zu behalten, und ebenso schwierig zu bestimmen, welche es wert sind, einen Scheiß wert zu sein. Kürzlich hat Netflix ein neues Projekt in diesem Bereich vorgestellt, einen Film, der als The Woman in Cabin 10 bekannt ist, und Sie haben vielleicht die hochkarätige Besetzung gesehen und sich gefragt, ob er es wert ist, gesehen zu werden. Ehrlich gesagt, das steht zur Debatte.

Die Prämisse dieses Films ist, dass ein investigativer Journalist eingeladen wurde, an einer Luxusyacht teilzunehmen, die den Abschied eines reichen Philanthropen markiert, wenn man so will. Auf der Reise sind verschiedene Prominente und Prominente an Bord, von denen jeder anwesend ist, um die letzten Tage der absurd reichen Anne Bullmer mitzuerleben, was sich nach einer angenehmen Art anhört, ein paar Tage auf dem offenen Meer zu verbringen, sich aber in Wirklichkeit in einen Albtraum verwandelt. In der ersten Nacht wird die Frau, die in Kabine 10 lebt, ermordet und über Bord in die raue Nordsee geworfen, was Kiera Knightleys Journalist Lo dazu veranlasst, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber hier kommt der Haken ins Spiel. Bei jeder Wendung, die sie macht, verschwinden die Beweise und es sieht nicht mehr wie ein Mord aus, sondern eher wie das Wüten einer verrückten Frau. Und doch wird ihr gedroht, damit aufzuhören, Antworten zu suchen, wo liegt also wirklich die Wahrheit...?

Die Prämisse ist eigentlich solide und hat eine interessante Tiefe. Im Mittelpunkt des Films steht ein fesselndes Mysterium, das einen dazu bringt, Lo und das, was sie gesehen hat, in Frage zu stellen. Das Gaslighting und die Art und Weise, wie die Erzählung darum herum aufgebaut ist, ist effektiv, aber das ist gleichzeitig das Problem, da darüber hinaus The Woman in Cabin 10 nicht wirklich irgendwelche Tricks im Ärmel hat.

Die Handlung dreht sich um eine Reihe reicher Yachtpassagiere, die man kennenlernt, die dann aber so gut wie keinen Einfluss auf die Geschichte haben. Es spielt wirklich keine Rolle, dass Hannah Waddingham, Daniel Ings, Kaya Scodelario, Paul Kaye, Christopher Rygh und David Morrissey an Bord sind und Charaktere spielen, weil sie überhaupt keinen Zweck haben. Und das sticht besonders ins Auge, da es sich um interessante Charaktere handelt, deren Tiefe es wert ist, erforscht zu werden, und die im Entstehungsprozess anscheinend nicht einmal ein Gedanke war.

Stattdessen konzentriert sich die Geschichte auf Lo und wie sie sich in einer Handlung zurechtfindet, die Guy Pearces wortgewandten, aber mysteriösen Ehemann mit Anne, Richard, verbindet. Er hat Geheimnisse und sie will sie aufdecken, und das führt dazu, dass sie jeden Winkel der Yacht erkundet und mit Passagieren und Besatzungsmitgliedern spricht, um herauszufinden, wer The Woman in Cabin 10 war und warum niemand etwas über ihre Existenz weiß. Sicher, Knightley und Pearce sind in ihren jeweiligen Rollen in Ordnung, aber sie laufen mit ihren Leistungen nicht davon und stehlen jedes Mal das Rampenlicht. Vielmehr sind sie nur als Hauptdarsteller brauchbar, was eher zu einem Problem wird, wenn es dem Film wirklich an überzeugenden Nebencharakteren mangelt, auf die man den Fokus verlagern kann.

Man könnte immer noch denken, dass trotz dieser Laster die knappe Laufzeit von 90 Minuten zumindest bedeutet, dass The Woman in Cabin 10 Ihre Zeit nicht verschwendet, aber es gibt Momente in dieser Handlung, die viel zu langsam voranschreiten und eine Geschichte auspacken, die nie zu sinnvollen Entwicklungen eilt. Es kriecht dahin, bis zum explosiven Finale, das einen fast überrascht, wie schnell alles zu Ende geht. Es kommt zu dem Punkt, an dem es sich ein wenig überraschend anfühlt, dass es vorbei ist, wenn der Abspann läuft, was alles daran liegt, dass das Tempo unausgewogen und inkonsistent ist.

Aber auch hier ist es die Charakterentwicklung, die der eigentliche Übeltäter ist, denn Autor und Regisseur Simon Stone hat sich eindeutig dafür entschieden, dieses Element zusammen mit der mysteriösen Frau in die Nordsee zu werfen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte, denn Krimis und Kriminalgeschichten leben davon, dass der Zuschauer genauso ratlos ist wie die Hauptfigur und sich immer fragt, welcher Verdächtige der Mörder ist. Aber hier ist man selbst nach 30 Minuten ziemlich überzeugt, dass es nur eine Person sein kann, da dem Rest der Besetzung keinerlei Aufwand geboten wird. Sobald man diese Informationen in der Hand hat, stellt sich natürlich die Frage, wie und warum der Mord passiert ist, und sicherlich gibt es hier eine interessantere Erzählung zu erforschen, aber es hätte so viel besser sein können und sollen.

Lange Rede, kurzer Sinn: 90 Minuten The Woman in Cabin 10 verlangt dem Zuschauer nicht wirklich viel ab, aber es ist auch eine ziemlich schlecht konstruierte Geschichte, die nicht die Anmut und das Können hat, sich in ihrer Prämisse zurechtzufinden. Es ist ein weiterer Netflix-Film, der ehrlich gesagt ohne Bedenken hätte rausgeworfen werden können, da er trotz einer starken Besetzung und eines eindeutig kompetenten Budgets keinen großen Eindruck beim Zuschauer hinterlässt.