The Wolf Among Us Ersteller wirft Werk in die Gemeinfreiheit, DC versucht, einen Rückzieher zu machen

Bill Willingham, der Schöpfer von Fables, das später in The Wolf Among Us adaptiert wurde, gab kürzlich bekannt, dass er die Serie gemeinfrei gemacht hat. DC war jedoch nicht allzu erfreut darüber und behauptete, dass es immer noch die Rechte besitzt.

In einer Erklärung gegenüber IGN sagte das Unternehmen Folgendes: "Die von DC veröffentlichten Fables-Comics und -Graphic Novels sowie die darin enthaltenen Handlungsstränge, Charaktere und Elemente sind Eigentum von DC und gemäß den Urheberrechtsgesetzen der Vereinigten Staaten und der ganzen Welt in Übereinstimmung mit geltendem Recht geschützt und sind nicht gemeinfrei."

Willingham lässt sich das jedoch nicht gefallen und in den Beiträgen, in denen er sagte, dass Fables gemeinfrei werden würde, griff er DC an und behauptete, dass die Mitarbeiter des Unternehmens "[ihre] Verträge neu interpretiert haben, um anzunehmen, dass sie Fables direkt besitzen". Willingham ging sogar so weit, sie als "Schläger und Betrüger" zu bezeichnen.

Eine chaotische Situation, um es gelinde auszudrücken, aber eine, die vorerst ziemlich verwirrend erscheint. Vielleicht steht in Zukunft ein Gerichtsstreit oder eine ähnliche Klage bevor, aber es ist unwahrscheinlich, dass DC Fables einfach entgleiten lässt.