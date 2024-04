The Wolf Among Us 2 zeigt Lebenszeichen in neuen Bildern

HQ

The Wolf Among Us wurde vor über zehn Jahren veröffentlicht, und obwohl Telltale seitdem viele Spiele herausgebracht hat, ist es schwer, die Adaption von Fables nicht als einen der besten Titel des Studios zu sehen. Die Fans haben die Fortsetzung sehnsüchtig erwartet, und jetzt haben wir einige Neuigkeiten dazu.

Über Geoff Keighley auf Twitter können wir vier neue Bilder von The Wolf Among Us 2 sehen. Dazu gehören viele neue Looks bei Bigby. Egal, ob er nachdenklich von einem Dach schaut, einen Tatort untersucht oder bei etwas sitzt, das wie ein AA-Treffen/eine Art Gruppentherapiesitzung aussieht.

Keighley bestätigte auch, dass das Spiel "jetzt in Produktion" ist. Wenn man bedenkt, dass wir vor fünf Jahren zum ersten Mal von The Wolf Among Us 2 gehört haben, mag es seltsam erscheinen, dass sich das Spiel immer noch in der Produktion befindet. Aber zur Erinnerung: Die Entwicklung von Spielen nimmt heutzutage viel Zeit in Anspruch und die Entwicklung wurde am The Wolf Among Us 2 wieder aufgenommen. Trotzdem müssen wir hoffentlich nicht zu lange warten, bis wir zu unseren Fabelabenteuern zurückkehren können.