The Wolf Among Us 2 nicht bei den Game Awards

You're watching Werben

Anfang der Woche kursierte auf Reddit das Gerücht, dass bei den Game Awards ein Trailer zu The Wolf Among Us 2 gezeigt würde und das Spiel Ende 2021 erscheinen solle. Mindestens eines dieser Gerüchte hat sich nun aber als falsch erwiesen.

So hat sich die heutige Inkarnation von Telltale Games auf Twitter zu Wort gemeldet und dementiert, dass The Wolf Among Us 2 bei den Game Awards vertreten sei. Eine positive Meldung hatten die Kalifornier aber auch noch im Gepäck: Da die gesamte Staffel 2 auf einmal produziert wird, erübrigen sich dieses Mal wohl unerwartet lange Wartezeiten zwischen einzelnen Episoden.