The Wolf Among Us 2 kehrt nach acht langen Jahren beim Summer Game Fest zurück, und The Wolf Among Us hat dieses Jahr remasterte Veröffentlichungen

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Bigby ist endlich zurück! The Wolf Among Us 2 hat ein neues Veröffentlichungsdatum sowie einen brandneuen Trailer, der uns daran erinnert, dass es existiert, und dass es so aussieht, als könnte es eine Rückkehr zu Telltale nach langer Abwesenheit sein.

Neben der Bestätigung, dass The Wolf Among Us 2 2027 erscheint, haben wir auch die Enthüllung von The Wolf Among Us Remastered erhalten, einer neuen Art, das über ein Jahrzehnt alte Originaltitel zu spielen, das in dieser Weihnachtssaison erscheint. Wenn wir nicht glaubten, dass The Wolf Among Us zurück ist und manche dachten, es sei schon früher eingestellt worden, haben wir jetzt die Bestätigung, dass Bigby und Fabletown nirgendwohin verschwinden.

Jetzt, da Dispatch bewiesen hat, dass es ein großes Publikum für storygetriebene, Point-and-Click-Adventures oder Telltale-ähnliche Spiele gibt, ist der Raum für Bigby Wolfs Rückkehr weit offen. Es bleibt nur noch zu sehen, ob das Spiel der langen Wartezeit gerecht werden kann, die es uns ertragen musste.