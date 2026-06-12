The Wolf Among Us 2 dauert 8-12 Stunden, lässt dich nicht auf neue Folgen warten

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Früher gab Telltale-Spiele dir eine Folge, hintete die nächste an und verschwand dann für eine Weile, während die Entwickler daran arbeiteten. Es war eine einzigartige Art, ein Videospiel zu veröffentlichen, und obwohl Dispatch Ende letzten Jahres etwas Ähnliches gemacht hat, scheint das neue Telltale nicht daran interessiert zu sein, uns auf neue Episoden warten zu lassen.

The Wolf Among Us 2 ist laut IGN immer noch ein episodisches Spiel, aber wenn du alle Episoden auf einmal spielen willst, kannst du das. Das vollständige Erlebnis dauert etwa 8 bis 12 Stunden, aber natürlich werden die Entscheidungen, die du in der Geschichte triffst, dich wahrscheinlich dazu bringen, das Spiel noch einmal zu spielen und zu sehen, wie sich die Dinge in Bigbys zweitem großen Fall entwickeln können.

Die Handlung spielt sechs Monate nach den Ereignissen des ersten Spiels, wo Bigby Wolf auf der Jagd nach einem Serienmörder ist. Neben all den früheren Fabeln, die wir kennen, konzentriert sich dieses Spiel auf eine Mundy-Detektivin namens Faye, die schnell herausfindet, dass Magie in dieser Welt real ist und extrem gefährlich sein kann.

The Wolf Among Us 2 soll 2027 erscheinen.