The Wolf Among Us 2 Autoren verraten, dass sie keine Ahnung haben, was mit dem Spiel passiert ist

AdHoc Studio, der Entwickler hinter dem kommenden Superhelden-Erzählspiel Dispatch, hat bestätigt, dass sein Team nicht nur ein Drehbuch für The Wolf Among Us 2 geschrieben hat, sondern dass sie das Projekt wegen Telltale auf halbem Weg ins Stocken bringen mussten.

Im Gespräch mit Eurogamer sagte AdHoc-Mitbegründer Nick Herman (der auch bei der ersten Episode von The Wolf Among Us Regie führte und Teil des Autorenteams für das Spiel war), dass die zweite Staffel, die sie geschrieben hatten, noch besser war als das erste Spiel. "Wir haben eine Staffel geschrieben, die zweite Staffel. Wir denken, dass es besser ist als die erste Staffel - und wir waren bei der ersten Staffel. Und ja, wir sind wirklich stolz darauf. Wir machten Tests. Wir waren in der Filmsequenz und Animation und so. Und dann brauchten sie im Grunde mehr Zeit."

"Sie waren nicht... Wir haben das Projekt nicht durchgeführt. Es war Telltale, mit dem wir zusammenarbeiteten. Und wir konnten nicht warten und nichts tun, also mussten wir zu Dispatch weiterziehen, um das Studio in Bewegung zu halten, und sie mussten ihren eigenen Weg gehen", fuhr er fort. "Wir freuen uns darauf zu sehen, was sie damit machen."

Herman sagte, dass er nicht weiß, wie viel von der Version seines Teams es in das Endprodukt schaffen wird, aber er wünscht Telltale viel Glück. Jetzt, da wir von einem besseren Wolf Among Us 2 gehört haben, wird es noch schwieriger, auf das Spiel zu warten. Wir haben von Telltale seit einiger Zeit keinen Piep mehr davon gehört, und es bleibt ein Rätsel, warum es so lange dauert, bis wir mehr sehen.