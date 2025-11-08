The Witcher Zuschauerzahlen sinken nach Cavills Ausstieg

HQ

Liam Hemsworth mag sowohl von seinen Kollegen als auch vom Produktionsteam gelobt worden sein, aber die Fans, die die Serie verfolgt haben, scheinen von dieser neuen Version von Geralt von Riva nicht so begeistert zu sein. Dies spiegelt sich deutlich in den offiziellen Zahlen wider, die einen massiven Rückgang der Zuschauerzahlen im Vergleich zu der Zeit, als Cavill die Show leitete, zeigen.

Also, wie schlimm ist es? Die vierte Staffel zog in den ersten vier Tagen 7,4 Millionen Aufrufe an. Dies ist vergleichbar mit der zweiten Staffel, die bei ihrer Premiere in den ersten vier Tagen fast 19 Millionen Zuschauer anzog. Bei den insgesamt geschauten Stunden lag die vierte Staffel bei 53,2 Millionen Stunden - weit entfernt von den 142,43 Millionen der zweiten Staffel.

Das ist im Wesentlichen die Hälfte im Vergleich zu früher. Tatsächlich kann die vierte Staffel von The Witcher nicht einmal mit anderen Netflix-Titeln mithalten. Die Komödie "Nobody Wants This" zum Beispiel hatte beim Start 8,6 Millionen Aufrufe und übertraf damit Hemsworth und seinen Witcher-Auftritt deutlich. Die Zahlen sprechen für sich, und das verheißt nichts Gutes für die fünfte Staffel. Aber wer weiß, vielleicht schafft es Hemsworth's Witcher irgendwann, das Publikum zu verzaubern.

Was denkst du über die vierte Staffel und Hemsworth als Geralt?