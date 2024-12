The Witcher-Veteranen enthüllen nächsten Monat ein neues düsteres AAA-Fantasy-Rollenspiel

Im Jahr 2022 verließen eine Reihe von CD Projekt RED-Veteranen, darunter The Witcher 3: Wild Hunts Game und Art Directors, das Studio, um Rebel Wolves zu gründen, und arbeiten seitdem an einer Trilogie von düsteren Open-World-Action-Rollenspielen, die in einem brutalen Fantasy-Universum spielen, das sie "Dawnwalker Saga" nennen.

Das erste Spiel, The Blood of Dawnwalker, befindet sich derzeit in aktiver Entwicklung mit Bandai Namco als Publisher, und sie bereiten sich nun auf eine offizielle Enthüllung dieses Spiels vor. In einer Pressemitteilung teilten die Rebel Wolves mit, dass sie am 13. Januar um 22:00 Uhr MEZ einen Livestream veranstalten werden, in dem Sie die Enthüllung des Spiels verfolgen können.

"Versammeln Sie sich und sehen Sie, wie das mittelalterliche Europa des 14. Jahrhunderts mit den Augen von Dawnwalker mit Legenden konfrontiert wird. Erfahren Sie mehr über Vale Sangora - seine turbulente Geschichte, seine Naturlandschaften und seine geheimen Bewohner. Erlebe die Premiere eines CGI-Trailers, der als Eröffnung des Spiels dient, erfahre mehr über die Säulen und Hauptkonzepte des Spiels, einschließlich Ursprünge, Welt, Geschichte, Geschichte, Erzählung und Kunst, und erhalte einen kleinen Einblick in das Gameplay."

Mateusz Tomaszkiewicz ist der Director des Spiels und war davor 13 Jahre lang bei CD Projekt RED.