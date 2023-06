The Witcher verspricht einen "geschichtsgenauen" Geralt-Tausch für Saison 4

HQ

The Witcher Der ausführende Produzent Tomek Baginski sagt, dass die Crew hinter der Netflix-Show den Schauspielertausch gegen Geralt in die Geschichte integriert hat und dass er mit "den Meta-Ideen verbunden ist, die tief in den Büchern verankert sind, insbesondere in Buch fünf".

Es ist "sehr überlieferungsgenau", so Baginski, der mit Yahoo News sprach. "Es ist sehr nah an dem, was in den Büchern festgelegt wurde, und ich denke, diese Änderung wird ziemlich makellos sein. Aber gleichzeitig wird es ein neuer Geralt sein, es wird ein neues Gesicht für diesen Charakter sein und ich denke, es wird auch sehr, sehr aufregend sein, es zu sehen."

Wenn man bedenkt, dass Geralt sein gesamtes Aussehen in den Büchern nicht wirklich ändert, sind wir uns nicht sicher, ob es den Ideen folgen kann, die in Sapkowskis Werk festgelegt sind. Aber Baginski meint höchstwahrscheinlich, dass die Showrunner das Beste getan haben, was sie unter den gegebenen Umständen tun konnten.

