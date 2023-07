The Witcher und warum manche Anpassungen sind

HQ

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dies nicht nur ein Stück sein wird, das auf The Witcher einschlägt. Viele haben das schon genug getan, und auch wenn ich persönlich die Show nicht mag, werde ich nicht versuchen, jemandem diese Freude zu nehmen, der es tut. The Witcher ist keine gute Adaption, und an manchen Stellen kann es sich so anfühlen, als würde es nicht einmal versucht. Doch das ist noch nicht alles. Das ist meiner Meinung nach nicht der einzige Grund, warum die Serie nicht funktioniert, und es wäre auch nicht alles besser, wenn es plötzlich so wäre, als würde man die Bücher wieder auf einer großen Leinwand lesen.

Aber beim Betrachten von The Witcher habe ich mich gefragt, was eine gute Adaption ausmacht. Warum sind einige erfolgreich, wo andere auf die Nase fallen, und ist es so einfach, dass eine Show, ein Spiel oder ein Film umso mehr Lob erntet, je genauer sie sind? Auf all dies gibt es nicht wirklich eine eindeutige Antwort, aber in der Hoffnung, so viel wie möglich herauszufinden, lassen Sie uns in einige erfolgreiche und erfolglose Adaptionen eintauchen, um zu sehen, ob es eine echte Erfolgsformel gibt.

Da es noch frisch in unseren Köpfen ist, fangen wir mit The Witcher an. Für diese Serie sah es zunächst vielversprechend aus. Abgesehen davon, dass Nilfgaards Rüstung wie ein verbrannter Bollock aussah, waren wir mit den meisten anderen großen Änderungen aus den Büchern einverstanden. Das erste Treffen von Ciri und Geralt zu überspringen, weil Freya Allan zu alt war, machte Sinn, und auch wenn wir nicht zu 100% auf dem Weg des Buches waren, blieb die Serie in Ordnung, und viele hofften, dass es besser werden würde, sobald der holprige Weg der Kurzgeschichten überquert war.

Dann bekamen wir Staffel 2. Hier fielen die Räder in Bezug auf die Genauigkeit vom Wagen. Die zweite Staffel von The Witcher als Buchleser hat ein unheimliches Gefühl, da die Schauspieler die gleichen Namen tragen wie die Charaktere, die Sie kennen, aber ansonsten völlig unkenntlich sind. Auch Dinge wie Feuermagie, die illegal ist, die Waldhexe, die Yennefers Magie gestohlen hat, und der gefürchtete Monolithenfokus dienten alle als schlechte Ergänzungen zur Geschichte, die wir kannten, und fügten Fettschichten hinzu, wenn man wirklich in einer Adaption hoffen würde, sie zu kürzen.

Wo The Witcher als Adaption schief geht, ist, dass es eine Menge von dem durcheinander bringt, was viele Fans als Kernelemente der Serie betrachten. Wir könnten die oben genannten Extras überleben, wenn die Handlungsbögen und Charaktere im Zentrum so solide wären, wie sie es in den Büchern bleiben. Dies ist jedoch der Punkt, an dem die Dinge auseinanderfallen, denn es scheint, dass eine der Hauptregeln für die Erstellung einer soliden Adaption darin besteht, sicherzustellen, dass der Zuschauer, egal wie abgelenkt man wird, immer in der Lage sein muss, das vertraute Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Sich zu fragen, wohin etwas als nächstes führt, wenn man die Antwort bereits kennen sollte, fühlt sich manchmal verwirrend an.

Mit Blick auf eine erfolgreichere Fantasy-Serie (zumindest für den größten Teil ihrer Laufzeit) behält Game of Thrones die großen Momente und die Story-Beats bei, die Sie kennen, während es das Fett abschneidet und Dinge hinzufügt, über die wir froh waren. Hardhome ist hier das größte Beispiel für etwas, das Buchfans nicht zu sehen bekamen, sich aber am Ende der Folge nicht beschwerten. Dieser Moment, in dem die Weißen Wanderer zeigten, wie gefährlich sie waren, hat sich am Ende der Serie vielleicht nicht ausgezahlt, aber in Staffel 5 fühlte es sich an, als würde er genau zu allem passen, was wir bisher gesehen hatten. Es behielt den Ton, die Atmosphäre und die allgemeine Stimmung bei, in Ermangelung eines besseren Wortes, bei dem so etwas wie The Witcher Sie mit seiner Inkonsistenz aus dieser Erfahrung herauszieht.

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es Gründe gibt, warum Fans The Witcher den vielen anderen Fantasy-Geschichten vorziehen, die sie lesen können. Es ist einzigartig, und doch spiegelt sich nichts davon in dem wider, was Netflix herausbringt. Das große rote N ist selten gewagt, aber bei The Witcher gibt es dieses ständige Gefühl, dass man nur irgendeine alte Fantasy-Show sieht und nicht etwas, das es vor Jahrzehnten geschafft hat, die Leser zu fesseln und eine ganze Generation von Spielern definiert hat. Anstatt die Welt, die wir sehen, lebendig und real erscheinen zu lassen, behandelt der Dialog von The Witcher alles, von Ländernamen bis hin zu Magie, so, als ob die Charaktere für einen Test an ihnen üben würden, und erwähnt so viele Details wie möglich, als ob sie morgen eine Weltgeschichtsprüfung hätten. Es gelingt ihm nicht, einen einzutauchen, sowohl visuell als auch durch die Behandlung der Welt als etwas, das existieren könnte.

Wenn wir uns so etwas wie Denis Villeneuves Dune ansehen, fühlt sich diese weit entfernte Zukunft nicht nur wie etwas Geerdetes und Realistisches an, sondern es ist auch klar, dass die Liebe zum Ausgangsmaterial im Mittelpunkt steht. Wenn ich jetzt die Bücher lese, stelle ich mir die Charaktere vor, die ich auf dem Bildschirm gesehen habe, was für jede Adaption eine großartige Leistung ist. Villeneuve hat Dune nicht mit einem anderen Science-Fiction-Projekt im Hinterkopf entwickelt. er wollte etwas aus Frank Herberts Originalwerk machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Gleiche für The Witcher sagen können, das manchmal weit über eine bloße Show hinausgehen will, die die Bücher repräsentiert, die wir kennen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Showrunner und Netflix eine Fantasy-Show machen wollten und dann einfach die Rechte an The Witcher aufkauften, weil sie wussten, dass die Leute den Namen kannten.

The Witcher ist nicht die schlechteste Adaption, die es gibt. Es nimmt sich viele Freiheiten, und nicht alle sind gut, wobei einige sogar an den Punkt kommen, dass es einfach verwirrend sein kann, die Serie als Buchleser zu sehen, aber Adaptionen, die stark vom Ausgangsmaterial abweichen, machen nicht unbedingt eine schlechte Serie. Schauen Sie sich The Boys an, und Sie werden sehen, was ich meine, da die Serie unglaublich andere Themen als der ursprüngliche Comic aufgreift und dennoch stark gelobt wird. Stattdessen ist The Witcher leider weder eine großartige Adaption noch eine großartige Serie, bei der sich die Fans wünschen, dass es zumindest Ersteres hätte sein können. Das hätte nicht alle Probleme gelöst, da eine großartige Adaption nicht nur am Ausgangsmaterial festhält, sondern es von einem Ort des großen Verständnisses aus erweitert. Aus welchem Grund auch immer, es schien, dass die einzige Person, die die Bücher sehr schätzte, die Show nun verlassen hat. Ein trauriges Ende, aber hoffentlich lehrt es jetzt die Lektion, dass eine solide Adaption nicht dadurch entsteht, dass man sich ganz an das Ausgangsmaterial hält oder es massiv verändert, sondern ein bisschen von beidem. Zu sehen, was für das Medium, das du machst, funktioniert und was nicht. Es gibt immer noch viele großartige Adaptionen da draußen, also hoffen wir einfach auf mehr davon in der Zukunft.