The Witcher und Destiny 2 überschneiden sich

HQ

Bungie hat das nächste große Crossover enthüllt, das zu Destiny 2 kommen wird. Nach Fortnite, Assassin's Creed, PlayStation und verschiedenen anderen in der Vergangenheit wird der Weiße Wolf, Geralt von Riva, aus The Witcher sein Debüt im Looter-Shooter geben.

Dazu gibt es ein neues kosmetisches Ornament-Set, das mit Silber im Everversum-Shop gekauft werden kann, sowie zusätzliche Gegenstände wie eine Geisterhülle, ein Schiff, einen Spatz, ein Emote und einen Finisher, die sich alle um den berühmten Monsterjäger drehen. Außerdem wird es drei einzigartige Rüstungsornament-Sets geben, jeweils eines für die Klassen Titan, Jäger und Hexenmeister.

Ihr könnt unten einen Blick auf die eingehenden kosmetischen Gegenstände werfen, wobei die The Witcher-Kollaboration am 28. November zusammen mit Season of the Wish debütieren wird.