The Witcher Trailer hypet Henry Cavills letzte drei Episoden

Wir haben den ersten Teil von The Witcher: Season 3 am 29. Juni bekommen, aber die Saison ist noch nicht vorbei. Netflix hat beschlossen, Henry Cavills letzte Staffel als Geralt von Riva in zwei Teile aufzuteilen, sodass wir die letzten drei Folgen am 27. Juli erhalten. Jetzt ist es an der Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Dies in Form eines neuen Trailers, den Sie unten sehen können. Es zeigt, dass die letzten drei Episoden der dritten Staffel von The Witcher alles auf eine andere Ebene heben werden, wenn der wahre Kampf und das Drama beginnen. Es spielt auch mit der Tatsache, dass wir wissen, dass Liam Hemsworth Henry Cavill als Geralt auf "überlieferungsgenaue" Weise ersetzen wird. Wir werden sehen, ob dies nur eine Netflix-Neckerei ist oder ob die Serie Cavills Geralt in genau zwei Wochen tatsächlich "töten" wird.