The Witcher: The Ballad of Two Wolves ist eine kommende neue Comic-Serie

HQ

The Witcher ist eine große Sache, sowohl in Videospielen als auch auf Netflix. Es gibt auch Comics, und ziemlich bald werden wir mehr bekommen. Dark Horse Comics und CD Projekt Red veröffentlichen The Witcher: The Ballad of Two Wolves. Die Comic-Serie wird 4 Ausgaben haben, und die erste erscheint am 21. Dezember 2022.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, beginnt die Geschichte, als Geralt von Riva gebeten wird, in eine Stadt zu kommen und ein Problem mit Monstern zu lösen. Diesmal geht es um einen Werwolf und drei Ferkelschwestern. Es ist klar, dass eine Inspiration aus Rotkäppchen und Die drei kleinen Schweinchen gezogen wurde.

Die Serie wurde von Bartosz Sztybor geschrieben, der auch für die Comic-Geschichten The Witcher: Fading Memories und The Witcher: Witch's Lalent bekannt ist. Miki Montelló macht die Kunst und das Malen, während die Schrift von Hassan Otsmane-Elhaou gemacht wird.

Dark Horse Comics/CD Projekt Red

Danke, Polygon