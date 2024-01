The Witcher Staffel 4 stellt Laurence Fishburne als Regis vor

HQ

Wir wussten bereits, dass Liam Hemsworth Henry Cavill als Geralt von Riva in der 4. Staffel von The Witcher ersetzen wird, aber das ist nicht der einzige Hollywood-Schauspieler, den wir in der kommenden Staffel sehen werden.

Netflix hat bestätigt, dass Laurence Fishburne (Morpheus in The Matrix und The Bowery King in den John Wick-Filmen)The Witcher in der 4. Staffel zu sehen sein wird. Er wird Regis spielen, eine Person, die als " weltkluger Friseur-Chirurg mit einer mysteriösen Vergangenheit" beschrieben wird. Die Zeit wird zeigen, ob dies Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy ist, nach dem, was die Spieler aus The Witcher 3: Wild Hunt's Blood and Wine Erweiterung wissen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Besetzung.