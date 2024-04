The Witcher Staffel 4 rekrutiert einige große Schauspieler für die Besetzung

HQ

Ob man Netflix' The Witcher liebt oder hasst, die Serie wird so weitermachen, wie es aussieht, und sie zieht einige bekannte Schauspieler an, um einige der besten Charaktere der Bücher für Staffel 4 zu spielen. Stefan Skellen alias Tawny Owl, Zoltan Chivay und Leo Bonhart werden ihre Auftritte haben.

Skellen wird von James Purefoy gespielt, einem Schauspieler, den du wahrscheinlich von irgendwoher kennst, da er in vielen Sachen mitgespielt hat. Von A Knight's Tale über HBOs Rome-Serie bis hin zu einer weiteren Netflix-Serie in Altered Carbon.

Leo Bonhart,The Witcher wohl der zweite Antagonist hinter Vilgefortz, wird von Sharlto Copley gespielt, dem Schauspieler, der in Distrikt 9 seinen Durchbruch feierte und Rollen in The A-Team, Elysium und Chappie hatte.

Danny Woodburn, ehemaliger Seinfeld-Star, wird Zoltan Chivay spielen. Zoltan ist der einzige Nicht-Bösewicht der drei, ein Zwerg, der in The Witcher Büchern und Spielen zu einem von Geralts engsten Freunden wird.

Was haltet ihr von diesem Casting?

Danke, Abwechslung.