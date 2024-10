The Witcher Staffel 4 besetzt eine weitere Hauptfigur neu

HQ

The Witcher Staffel 4 fühlt sich seltsamerweise wie eine Verabredung an, wenn man die Serie schon einmal gesehen hat, denn anstelle von Henry Cavill als Geralt bekommen wir stattdessen Liam Hemsworth als den berühmten Monstertöter. Es wird zumindest seltsam sein und könnte entweder gut oder schrecklich ausgehen, je nachdem, wie die Serie damit umgeht.

Einem Bericht des Geheimdienstes Redanian zufolge wird es nicht nur Cavill sein, der sich verabschiedet. Kim Bodnia, der Schauspieler von Vesemir in Staffel 2, wird seine Rolle anscheinend auch nicht wieder aufnehmen. Sowohl Lamberts als auch Coens Darsteller werden zurückkehren, aber wir könnten uns vorstellen, dass jemand anderes die Rolle von Onkel Vesemir übernimmt.

Vesemir hatte in Staffel 2 vielleicht nicht viel Screentime, aber die Fans waren mit seiner Leistung ziemlich zufrieden. Wenn man bedenkt, dass Bodnia auch in den Büchern und Spielen Vesemir sehr ähnlich sah, war es schön, eine ziemlich genaue Wiedergabe des Charakters zu sehen, auch wenn der Rest der Zeit, die man in Kaer Morhen verbrachte, wie eine Verschwendung wirkte.

Wer sollte deiner Meinung nach Vesemir spielen?