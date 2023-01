The Witcher Staffel 3 könnte eine zweiteilige Split-Veröffentlichung erhalten

Während wir noch darauf warten, genau zu hören, wann The Witcher Staffel 3 auf Netflix erscheinen wird, hat Showrunnerin Lauren Schimdt-Hissrich in einem neuen Interview mit Collider enthüllt, dass es eine Chance gibt, dass die Staffel in zwei Teilen auf dem Streaming-Dienst debütiert.

Schmidt-Hissrich erklärte: "Wir haben das [die Aufteilung der Saison] noch nicht diskutiert, aber an diesem Punkt denke ich, was wir bei allen Arten von Streamern sehen, würde ich nicht ausschließen."

Es scheint, als ob die Entscheidung, die Saison aufzuteilen, davon abhängen wird, wie viel von der Saison für ihre Premiere im Sommer bereit ist. Wie Schmidt-Hissrich es ausdrückte: "Wir haben einen Weg, noch eine sehr lange Zeit, acht Monate oder so, bis Witcher Staffel 3 herauskommt. So Gott will, holen wir alles gleichzeitig heraus. Aber wer weiß, wir werden sehen, was passiert."

So oder so, wenn Staffel 3 kommt, wird es das letzte Mal sein, dass wir Henry Cavill als Geralt von Riva sehen, da die Rolle ab Staffel 4 von Liam Hemsworth übernommen wird.