The Witcher Staffel 2 durch Coronavirus verschoben

Der Coronavirus (COVID-19) schlägt erneut zu, dieses Mal trifft es die lang erwartete zweite Staffel einer Netflix-Serie, namentlich The Witcher. Deadline berichtete als erstes über die verschobene Produktion. Kurz nachdem es durch eine "Quelle nahe an dem The Witcher-Produktionsteam" verkündet wurde, postete auch Kristofer Hivju als Mitglied des Casts ein Foto auf Instagram indem er schreibt, er habe sich mit dem Coronavirus infiziert:

"Grüße aus Norwegen! Es tut mir Leid mitteilen zu müssen, dass ich positiv auf COVID19, den Coronavirus getestet wurde. Meine Familie und ich isolieren uns so lange wie nötig Zuhause. Uns geht es gut - ich habe nur milde Symptome einer Erkältung. Es gibt Leute die ein höheres Risiko haben und für die diese Diagnosis verheerend sein könnte, also bitte ich euch alle extrem vorsichtig zu sein; wascht eure Hände, haltet 1,5 Meter Abstand voneinander, geht in Quarantäne; macht einfach alles was nötig ist um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Zusammen können wir diesen Virus bekämpfen und eine Krise in unseren Krankenhäusern verhindern. Bitte passt auf euch auf, haltet Abstand und bleibt gesund! Bitte besucht euer Zentrum für Seuchenschutz und folgt den Regulierungen um sicher zu bleiben und nicht nur euch zu schützen, sondern auch die gesamte Gemeinschaft. Vor allem diejenigen die ein hohes Risiko besitzen, wie die Älteren oder Leute mit Vorerkrankungen".

Wir wünschen Kristofer Hivju eine schnelle Genesung.