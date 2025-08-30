The Witcher Spin-off The Rats soll bei Netflix eine "Katastrophe" sein

HQ

The Witcher Die Spin-off-Serie The Rats war Berichten zufolge hinter den Kulissen eine "Katastrophe", da Netflix das Prequel-Projekt in seinem aktuellen Zustand nicht als veröffentlichungsfähig ansieht. Nachdem die Dreharbeiten im Jahr 2023 vorzeitig abgeschlossen wurden, haben Quellen, die mit Redanian Intelligence gesprochen haben, häppchenweise Informationen über diese scheinbare Horrorshow eines Projekts gegeben.

Einige sagten, es sei schlimmer als Blood Origin, ein weiterer The Witcher -Spin-off, der zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung einige schreckliche Kritiken erhielt. Die Dreharbeiten zu "Die Ratten" wurden anscheinend nach nur zwei Monaten abgebrochen, wobei das Filmmaterial zusammengekratzt wurde, um ein einziges Special zu machen, anstatt wie geplant eine komplette Miniserie zu machen.

Die Dreharbeiten sollten sechs Monate dauern, aber der WGA-Streik und andere Faktoren kamen dazwischen. So wie es aussieht, haben wir noch keinen Veröffentlichungszeitraum für The Rats, eine Prequel-Serie, die die Bande von Außenseitern zeigen soll, die Ciri gegen Ende von The Witcher Staffel 3 aufnimmt. Freya Allen ist nicht Teil dieses Projekts.