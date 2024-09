The Witcher: Sirens of The Deep Premiere im Februar

HQ

Nach einem ordentlichen Start für die Netflix-Serie The Witcher waren viele der Meinung, dass sie sich in der zweiten und vor allem dritten Staffel zu weit von der Vorlage entfernt hat. Einer von denen, die so dachten, scheint Geralt-Darsteller Henry Cavill gewesen zu sein, der ausgestiegen ist, und in der kommenden vierten Staffel ist es Liam Hemsworth, der die Figur in einer fünften und letzten Staffel spielt, die Netflix später sagt.

Dies ist jedoch nicht die einzige Sache, an der Netflix im Zusammenhang mit The Witcher arbeitet, und jetzt hat der Streaming-Riese angekündigt, dass ihr animierter Spielfilm The Witcher: Sirens of The Deep (der die Fortsetzung von The Witcher: Nightmare of the Wolf aus dem Jahr 2021 ist) am 11. Februar nächsten Jahres Premiere feiert. Zuvor hieß es, dass es Ende dieses Jahres erscheinen würde, aber das wird offensichtlich nicht der Fall sein.

Wir bekommen auch einen ersten Blick auf den Film, und wenn Sie denken, dass Geralt bekannt klingt, liegt das daran, dass Doug Cockle (der den Charakter in den Spielen spielt) seine Stimme leiht, während Jaskier von Joey Batey aus der TV-Serie gespielt wird. Schauen Sie es sich unten an.