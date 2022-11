The Witcher Remake wird Open World sein

HQ

Seit bestätigt wurde, dass CD Projekt Red an einem Remake von The Witcher arbeiten würde, stellt sich die Frage, wie getreu und genau dieses Remake angegangen werden würde. Würde das Team einfach an verbesserter Grafik und Leistung arbeiten oder würde es sich an einigen Stellen kreative Freiheiten nehmen, um sicherzustellen, dass sich der Titel nicht so veraltet anfühlt wie einige andere Remakes in letzter Zeit?

Nun, als Teil seines neuesten Finanzberichts hat CD Projekt angekündigt, dass das Remake (das zuvor als Codename: Canis Majoris bekannt war) ein Open-World-RPG sein wird, was bedeutet, dass es sich zumindest in diesem Aspekt vom Original unterscheiden wird.

Es soll ein "storygetriebenes Einzelspieler-Open-World-RPG sein - eine moderne Neuinterpretation von The Witcher aus dem Jahr 2007".

Mit dieser Änderung im Hinterkopf, was würdest du gerne noch CD Projekt Red Update in The Witcher Remake sehen?