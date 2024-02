The Witcher Remake schneidet die Teile aus, die "einfach schlecht sind"

HQ

The Witcher Remake wurde bereits 2022 angekündigt, und obwohl wir seitdem nicht viel von dem Projekt gehört haben, scheint es, als würde an der Neuauflage des Originaltitels von 2009 gearbeitet. Jakub Rokosz, ein CDPR-Veteran, der jetzt bei Fool's Theory an The Witcher Remake arbeitet, hat gesagt, dass das Remake einige große Unterschiede zum Original haben wird.

"In erster Linie brauchen wir eine ehrliche, nüchterne Analyse, welche Teile einfach schlecht und veraltet sind und neu gemacht werden müssen." sagt Rokosz. Dies geht einher mit der "Hervorhebung der Teile, die großartig sind, beibehalten werden sollten oder direkte Schlüsselsäulen sind, die nicht verworfen werden können."

Das Schlechte wird verschwunden sein, und die guten Teile werden neu arrangiert, " um etwas zu schaffen, das sowohl befriedigend ist als auch immer noch mit dem Gefühl des Originals mitschwingt". Wir haben nicht genau erfahren, was entfernt wird, aber die Fans haben sich bereits von den Sex-Sammelkarten verabschiedet, die man im ersten Witcher-Spiel bekommen konnte. und hoffen auf Updates für die Kämpfe und die mögliche Entfernung des Sumpfabschnitts.

Was möchtest du in The Witcher Remake sehen?