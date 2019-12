The Witcher: Neuer Trailer zur Netflix-Serie

Netflix hat gestern den angeblich letzten Trailer zur Netflix-Serie The Witcher veröffentlicht und zeigt darin die bekanntesten Charaktere in Aktion. Am 20. Dezember wird die Serie starten, wir wissen allerdings noch nicht, ob direkt alle Folgen bereitstehen oder wöchentlich eine weitere Episode veröffentlicht wird. Im neuen Video sehen wir eine düstere Welt im Krieg und Geralt, Ciri, Yennefer, die darin irgendwie bestehen müssen. Wenn ihr zur Vorweihnachtszeit noch mehr Action mit dem Hexer wollt, hört euch doch an, wie Henry Cavill Kurzgeschichten mit Geralt vorliest. Freut ihr euch auf die erste Staffel?

