The Witcher: Monster Slayer ab 21. Juli auf iOS und Android

Im August 2020 berichteten wir von der Ankündigung des Augmented-Reality-Spiels The Witcher: Monster Slayer. Per Pressemeldung erhielten wir nun ein Update zum Free-to-Play-Titel, der vom polnischen Studio Spokko entwickelt wird, das zu CD Projekt Red gehört. Die wichtigste Neuigkeit: Die Monsterjagd für Android und iOS beginnt weltweit am 21. Juli.

Angesiedelt ist das Spiel lange vor den Ereignissen der Witcher-Trilogie von CD Projekt Red. Da in großer Zahl Monster durchs Land streifen, ist die junge Riege der Hexer schnell unverzichtbar geworden. Laut Pressemeldung sollen die Spielerinnen und Spieler erleben, "wie sich die Welt um sie herum in das aus dem The-Witcher-Universum bekannte Dark-Fantasy-Reich verwandelt. Als frisch ausgebildeter Hexer werden sie sich mit ortsbezogenem Gameplay und fortschrittlichen Augmented-Reality-Features auf die Jagd nach blutrünstigen Monstern machen, die in der Nähe lauern."

Android-Nutzer können sich ab sofort auf Google Play vorregistrieren und erhalten im Gegenzug das Kaer-Morhen-Stahlschwert, das für jeden erledigten Gegner 10 Prozent mehr Erfahrungspunkte verspricht.

Für weitere Details könnt Ihr die offizielle Webpräsenz von The Witcher: Monster Slayer ansteuern. Vorher solltet Ihr allerdings nicht den brandneuen Trailer versäumen: