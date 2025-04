"The Witcher liegt mir im Blut, aber ich habe mich in Cyberpunk verliebt"

HQ

CD Projekt Red überraschte alle mit dem ersten Trailer, den sie vor mehr als zehn Jahren für Cyberpunk 2077 veröffentlicht haben. Vor allem wegen der Veränderung, die es nach der Adaption der The Witcher-Romane von Andrzej Sapkowski mit sich brachte. Nach all den Problemen bei der Markteinführung bewies das polnische Studio bis heute große Widerstandsfähigkeit und Engagement für seine Fans, mit einem Spiel, das sich stark von 2020 unterscheidet.

Dieser Wandel von Dark Fantasy zu Cyberpunk wird auf der AmberExpo von Maria Manzur, Mission Designer bei CD Projekt Red, im Rahmen von DevGAMM in Danzig erzählt. "Es war eine sehr wertvolle Erfahrung, zu Cyberpunk 2077 zu wechseln, es hat mir gezeigt, dass ich wirklich ein Quest-Designer bin."

"In The Witcher bin ich in die Geschichte eingetaucht. Offensichtlich bin ich Polin, also liegt mir The Witcher im Blut", sagt Maria. "Aber ja, als ich zu Cyberpunk gewechselt bin, war ich mir anfangs tatsächlich unsicher, weil ich dachte: 'Das ist was Neues'. Aber ich habe mich verliebt. Es war sehr einfach, meine Fähigkeiten auf diese neue IP zu übertragen."

Sie machte auch deutlich, welche Erwartungen wir an die neue IP von CD Projekt Red, Project Hadar, haben sollten. "Es ist das nächste große Ding von CD Projekt Red, aber mehr kann ich nicht sagen. Aber seien Sie gespannt. Nach diesen beiden Abenteuern können wir sehen, wie vielseitig das polnische Studio in seiner Arbeit ist, so dass wir nur auf eine größere Ankündigung ihres neuen Projekts warten können, das wir genau verfolgen werden.

Wenn Sie mehr über Cyberpunk 2077 erfahren möchten, können Sie sich das vollständige Interview mit Untertiteln unten ansehen.