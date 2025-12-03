The Witcher: Legacy erreichte sein Crowdfunding-Ziel in nur vier Minuten

HQ

The Witcher hat mehrere verschiedene Medien erobert, oft mit erfolgreichen Ergebnissen. Die Bücher wurden geliebt, die Spiele von CD Projekt Red wurden enorm populär, die Netflix-Serie erhielt gemischte Kritiken, schnitt aber dennoch gut genug ab, um fünf Staffeln zu verdienen – und Tatsache ist, dass The Witcher auch im Bereich Brettspiele sehr beliebt ist.

Zwei der besten Optionen sind das abenteuerorientiertere The Witcher: Old World, aber auch das schnellere Unmatched: The Witcher, das absolut hervorragend ist. Und jetzt kommt bald ein neues Projekt, das noch spannender aussieht. Es heißt The Witcher: Legacy.

Falls du mit dem Legacy-Konzept nicht vertraut bist: Es ist ein ziemlich traditionelles Brettspiel, bei dem die Runden miteinander verbunden sind. Neue Regeln können hinzugefügt werden, das Spielbrett kann mit Aufklebern verändert werden, Spielkarten können zerrissen werden, während andere hinzugefügt werden, und so weiter. Gemeinsam bilden alle Runden ein langes und kohärentes Abenteuer.

Das ist die Prämisse von The Witcher: Legacy, das derzeit über Gamefound per Crowdfunding finanziert wird. Das Spiel ist für ein bis vier Spieler, und eine Runde dauert schätzungsweise etwa 150 Minuten. Es wurde von CD Projekt Red und Go On Board geschaffen. Wie Sie sich denken können, wurde dieses Projekt sofort unglaublich populär, und nach nur vier Minuten (!) war das gesamte Projekt finanziert. Jetzt werden Stretch Goals nach Stretch Goal erreicht – ein wirklich umfangreiches Paket.

Wenn Sie ein Exemplar von The Witcher: Legacy in die Hände bekommen und alles Exklusive der Crowdfunding-Kampagne erhalten möchten, können Sie das hier tun. Denkt daran, Weihnachten steht bald vor – und wir wissen alle, dass ihr das auf jeden Fall verdient habt.

Die Kampagne endet in 13 Tagen, also handelt schnell. Die Standardausgabe kostet 109 € (etwa 96 £) und die Deluxe-Edition 174 € (etwa 153 £), beide enthalten alle Stretch-Goals.

Sehen Sie sich unten eine Videopräsentation an.