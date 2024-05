The Witcher Leak zeigt Geralts neuen Look in Staffel 4

HQ

Ein durchgesickertes Bild vom Set von Netflix' The Witcher scheint einen neuen Look für Geralt zu zeigen, und wie Sie sich vorstellen können, sind die Fans nicht besonders erfreut. Auf dem Bild sehen wir jemanden, der eindeutig nicht Liam Hemsworth ist, aber wahrscheinlich ein Stand-In oder Stunt-Double für eine Szene ist.

Dieser Hemsworth-Imitator trägt eine Lederjacke, ein schwarzes Hemd und eine Hose, mit einigen Nietenhandschuhen und einem Schwert, das gerade noch aus dem Schuss gehalten wird. Es ist ein schäbiges Bild, das aus dem Zusammenhang gerissen wurde, und die Fans kauen daran, es zu hassen.

Die Leute bezeichnen die Passform als die Wunschversion von Geralt oder die Pornoversion der Figur. Während The Witcher sicherlich nicht großartig ist, wenn es um das Fernsehen geht, und das Kostüm viel besser sein könnte, sieht es für mich aus wie eine frühe Version des Sets School of the Wolf, das man in The Witcher 3: The Wild Hunt bekommt. Egal, was man von der Rüstung oder der Serie hält, zumindest gibt es danach nur noch eine Staffel, und wir können das Ganze hinter uns lassen.