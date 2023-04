The Witcher kehrt diesen Juni zu Netflix zurück

Gestern wurde uns heute ein neuer Trailer für Staffel 3 der Netflix-Adaption von The Witcher versprochen, und genau das haben wir bekommen. Wie Netflix mitteilte, wird die Fantasy-Serie im Juni dieses Jahres ein Comeback feiern, als Teil einer Staffel, die weitere Romane des polnischen Autors Andrzej Sapkowski adaptieren soll.

Da es sich um einen Teaser-Trailer handelt, erfahren wir nicht viel darüber, was die Staffel auspacken wird, aber wir sind zumindest darüber informiert, wann die Show zurückkehren wird, wobei Volume 1 von The Witcher: Staffel 3 für den 29. Juni und Volume 2 für den 27. Juli angesetzt ist. Wie viele Episoden jeder Band ausmachen wird, bleibt unklar.

So oder so, schauen Sie sich den Trailer für die Staffel unten an (das wird das letzte Mal sein, dass Henry Cavill als Geralt von Riva verkleidet, bevor Liam Hemsworth in Staffel 4 übernimmt) sowie ein neues Poster.